Упражнение номер 5 впишите прилагательные по вопросам Какой? Какие?помогите пожалуйста
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Упражнение номер 5 впишите прилагательные по вопросам Какой? Какие?помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Густой, зелёный, глубокие, пушистые, могучий, тонконогий, тяжкие.
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