1. С какого возраста требуется согласие ребенка при совершении сделок, затрагиваю??их его интересы: с 6 лет с 10 лет с 14 лет с 16 лет 2. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим семейные правоотношения является: ...

Обществознание

1. С какого возраста требуется согласие ребенка при совершении сделок, затрагиваю??их его интересы: с 6 лет с 10 лет с 14 лет с 16 лет 2. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим семейные правоотношения является: Гражданский кодекс РФ Семейный кодекс РФ Кодекс РСФСР о браке и семье Указ Президента РФ «Об усилении социальной поддержки одиноких матерей и многодетных семей» 3. Каков общий брачный возраст, установленный законодательством РФ для вступления в брак: 16 лет 18 лет 14 лет 21 год 4. Что из перечисленного не является препятствием для заключения брака: наличие кровного родства состояние хотя бы одной из сторон в другом зарегистрированном браке осуждение к уголовному наказанию признание лица недееспособным 5. Какая форма требуется для заключения брачного договора простая письменная форма нотариально удостоверенная письменная форма устная установлена обязательная государственная регистрация 6. Что из ниже перечисленного, является совместной собственностью супругов: квартира, перешедшая к одному из супругов по наследству в период брака автомобиль, купленный во время брака драгоценности, подаренные одним из супругов другому в период брака спортивные принадлежности, принадлежащие несовершеннолетнему ребенку супругов 7. Не допускается регистрация брака: с иностранными гражданами с недееспособными гражданами с гражданами, не достигшими 21 года с гражданами, осужденными к уголовному наказанию 8. В каком случае недопустимо изменение имени и фамилии ребенка без его согласия: если ребенок достиг возраста 6 лет если ребенок достиг возраста 10 лет если ребенок достиг возраста 8 лет без согласия ребенка изменение его имени вообще не допускается 9.К какому типу политической идеологии относится идея коренного преобразования в обществе? либеральнойк консервативной радикальной националистической

Автор: Гость