15:50 13:45 7:25 8:15 11:30 8:40
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15:50 13:45 7:25 8:15 11:30 8:40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It's ten to four-15:50 It's quarter to two-13:45 It's twenty-five past seven-7.25 It's quarter past eight-8.15 It's half past eleven-11.30 It's twenty to nine-8.40
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