Вспомните по каким признакам можно определить склонение имени существительного ??акие имена существительного относятся к 1-му склонению ко 2-му склонению к 3 склонению приведите примеры

Гость: Гость:

К 1-му склонению относятся существительные мужского и женского рода с окончаниями -А, -Я, например: дедушка, дядя, мама, тётя, страна, земля. Ко 2-му склонению относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями -О, -Е, например: санаторий, конь, стол, окно, полотенце. К 3-му склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием, например: морковь, тень, мать, дочь, степь. К разносклоняемым относятся 10 существительных, среднего рода. оканчивающихся на -МЯ: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя, а также одно существительное мужского рода с нулевым окончанием – путь.