Напишите пожалуйста рецензию по стихотворению Пушкина "Я Вас Любил"

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Стихотворение А.С.Пушкина "Я вас любил" относится к любовной лирике автора и является одним из самых известных. Все строки этой поэтической работы наполнены нежностью, светлой грустью и благоговением.Интересным фактом написания этого стихотворения является то, что до сих пор неизвестно кому же знаменитый автор адресовал свое признание. Мы узнаем о неразделенной любви поэта в уже прошедшем времени. Можно с уверенностью сказать, что здесь все мысли поэта только о ней, а не о себе. Эта работа необычна тем, что все эмоции передаются напрямую - путем непосредственного называния. Произведение заканчивается примирительно , а именно тогда, когда внутреннее напряжение героя спало и он во всем разобрался.