Мама купила 4 пирожных расплачиваясь за них Она получила 600 руб. сдачи Если бы мама купила 6 пирожных то ей бы пришлось доплатить 600 руб. Сколько стоит 1 пирожное
Математика
Мама купила 4 пирожных расплачиваясь за них Она получила 600 руб. сдачи Если бы мама купила 6 пирожных то ей бы пришлось доплатить 600 руб. Сколько стоит 1 пирожное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x рублей стоит одно пирожное, тогда у мамы было 4x+600 рублей. Если бы мама купила 6 пирожных, то ей пришлось бы доплатить, т.е. 6x-600. Составляем уравнение: 4x+600=6x-600 4x-6x=-600-600 -2x=-1200 2x=1200 x=1200/2 x=600 Ответ: 600 рублей стоит одно пирожное.
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