Мама купила 4 пирожных расплачиваясь за них Она получила 600 руб. сдачи Если бы мама купила 6 пирожных то ей бы пришлось доплатить 600 руб. Сколько стоит 1 пирожное

Математика

Мама купила 4 пирожных расплачиваясь за них Она получила 600 руб. сдачи Если бы мама купила 6 пирожных то ей бы пришлось доплатить 600 руб. Сколько стоит 1 пирожное

Автор: Гость