Блокнот и альбом стоят 9руб, а блокнот и тетрадь 5руб .Что дороже, альбом или блокно??

Математика
Блокнот и альбом стоят 9руб, а блокнот и тетрадь 5руб .Что дороже, альбом или блокно??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альбом! 1)5-4= 1(руб.)- стоит тетрадь. 2)9-4=5( руб.)- стоит альбом. 4→5
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