Блокнот и альбом стоят 9руб, а блокнот и тетрадь 5руб .Что дороже, альбом или блокно??

Математика

Блокнот и альбом стоят 9руб, а блокнот и тетрадь 5руб .Что дороже, альбом или блокно??

Автор: Гость