Мама поставила перед теленком бадейку с теплым молоком. выполните разбор по членам предложения и частям речи

Русский язык
Мама поставила перед теленком бадейку с теплым молоком. выполните разбор по членам предложения и частям речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее=сказуемое=дополнение=дополнение=определение=дополнение. сущ. глаг. предлог сущ. сущ. предлог прилаг. сущ.
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