Пж помогите сделать английский,очень надо номер 9(IX)
Английский язык
Пж помогите сделать английский,очень надо номер 9(IX)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Now Cake here it is 2. Now white bread here he is 3. Now fork here they are 4. Here dish here she is 5. this is our house. here he is 6. Here knives. here they are 7. Now clean spoon. here they are 8. here is my brother. here he is
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