1 укажите слово, в котором звуков больше, чем букв? 1) станция. 2) варежка. 3) щавель. 4) ??онышко

Русский язык

1 укажите слово, в котором звуков больше, чем букв? 1) станция. 2) варежка. 3) щавель. 4) ??онышко

Автор: Гость