1 укажите слово, в котором звуков больше, чем букв? 1) станция. 2) варежка. 3) щавель. 4) ??онышко
Русский язык
1 укажите слово, в котором звуков больше, чем букв? 1) станция. 2) варежка. 3) щавель. 4) ??онышко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово станция 7 букв 8 звуков буква "я" считается как за 2 звука
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