Реши задачу 15 в первую школу привезли 62 коробки с книгами, во вторую -57 коробок. в п??рвую школу привезли на 235 книг больше, чем во вторую.сколько книг привезли в каждую школу? ответ

Математика

Реши задачу 15 в первую школу привезли 62 коробки с книгами, во вторую -57 коробок. в п??рвую школу привезли на 235 книг больше, чем во вторую.сколько книг привезли в каждую школу? ответ

Автор: Гость