Реши задачу 15 в первую школу привезли 62 коробки с книгами, во вторую -57 коробок. в п??рвую школу привезли на 235 книг больше, чем во вторую.сколько книг привезли в каждую школу? ответ
Математика
Реши задачу 15 в первую школу привезли 62 коробки с книгами, во вторую -57 коробок. в п??рвую школу привезли на 235 книг больше, чем во вторую.сколько книг привезли в каждую школу? ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62-57=5(к) разница 235/5=47(кн.) Книг в одной коробке 47*62=2914 (кн) привезли в 1 школу 47*57=2679 (кн) привезли во 2 школу ответ: 2914 в первую школу, 2679 во вторую школу.
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