Сравните: а) правильную дробь с 1 б) неправильную дробь с 1 в) правильную дробь с ??еправильной
Математика
Сравните: а) правильную дробь с 1 б) неправильную дробь с 1 в) правильную дробь с ??еправильной
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