Сравните что больше 8 км 200 метров или 8020метров
Математика
Сравните что больше 8 км 200 метров или 8020метров
Ответ(ы) на вопрос:
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8км200м=8200м 8200м>8020м
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