Дробное рациональное уравнение

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Замена переменной 2х²-х+1=t Уравнение примет вид: 7t²+2t=t²=8t+12 6t²-6t-12=0 t²-t-2=0 D=1+8=9 t=(1-3)/2=-1 или t=(1+3)/2=2 2х²-х+1=-1 или 2х²-х+1=2 2х²-х+2=0 или 2х²-х-1=0 D=1-16<0 D=1+8=9 нет корней х=(1-3)/2=-1 или х=(1+3)/2=2 О т в е т. -1; 2.