Дробное рациональное уравнение

Алгебра
Дробное рациональное уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замена переменной 2х²-х+1=t Уравнение примет вид: 7t²+2t=t²=8t+12 6t²-6t-12=0 t²-t-2=0 D=1+8=9 t=(1-3)/2=-1        или         t=(1+3)/2=2 2х²-х+1=-1          или        2х²-х+1=2 2х²-х+2=0           или        2х²-х-1=0 D=1-16<0                         D=1+8=9 нет корней                       х=(1-3)/2=-1  или  х=(1+3)/2=2 О т в е т.  -1; 2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста решить первый, четвёртый и пятый номер. Фото с заданием ниже :)
Ответить
Русский язык
Выпиши слова с двумя безударными в корне командир абрикос голосистый аппетит веч??рок город грозовая
Ответить
История
Напишите только да или нет и пропущенные слова в скобках. Пожалуйстааа!!!!
Ответить
Русский язык
Дядя Федор нашел Пустой дом и писать Имена существительные в три столба по родам
Ответить
Русский язык
Пользуясь этимологическим словарем,подготовьте устное выступление на История слова привередливый
Ответить