Пользуясь этимологическим словарем,подготовьте устное выступление на История слова привередливый

Гость: Гость:

ДЖИНСЫ мужские или женские брюки из плотной хлопчатобумажной ткани,узкие спортивные брюки, окрашенные индиго, дающим на хлопке бархатистый цвет, а также иными красителями в голубой, черный и др. цвета. Название относилось к английскому написанию итальянского в городе Генуя , где производился этот вид ткани для парусов. Второй европейский центр по производству этой ткани - г. Ним во Франции определил другое название - "деним". В 1853 в США выходец из Германии Ливай Страусс стал известен как один из изобретателей джинсов и как предприниматель, наладивший их производство и сбыт. Изготовлявшиеся им рабочие брюки были так популярны, что слово «Levi's» стало синонимом слова "джинсы".Облегающие брюки из жёсткой хлопчатобумажной ткани с цветной строчкой.– так называли тогда прочные штаны для американских ковбоев. Характерная особенность - обилие отделочных строчек, карманов, пуговиц, молний, заклепок, наличие эмблем фирм-изготовителей. Джинсы. Слово,заимствованное. в 50-е годы XX в. из американского варианта английского языка, вошло в русский язык совсем недавно,, связано это с появлением технологий изготовления новой, более прочной ткани-джинса.