1.Очень любим мы зимой (по) ходить (по) лесу.2.Елка слишком высока, (до) стает (до)потолка.3.Солнце (по)небу гуляло и(за)тучу(за) бежало.4.Вдруг зайчишка (по) казался,(по) тропинке (в) лес (по) мчался.5.Гуси-лебеди(про) плывают...

Русский язык
1.Очень любим мы зимой (по) ходить (по) лесу.2.Елка слишком высока, (до) стает (до)потолка.3.Солнце (по)небу гуляло и(за)тучу(за) бежало.4.Вдруг зайчишка (по) казался,(по) тропинке (в) лес (по) мчался.5.Гуси-лебеди(про) плывают (надо)мной.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Очень любим мы зимой походить по лесу. 2. Ёлка слишком высока, достаёт до потолка. 3. Солнце по небу гуляло и за тучу забежало. 4. Вдруг зайчишка показался, по тропинке в лес помчался. 5. гуси-лебеди проплывают надо мной.  Как понять что надо ставить предлог или приставку? Легко: возьмём 1 предложение Здесь было слово (по) ходить Если бы "по" было предлогом, мы бы могли поставить между ним и глаголом "ходить" любое слово  (по) лесу здесь "по" - предлог, т.к. сюда можно поставить любое слово - тёмному, мрачному, утреннему, морозному, красивому, печальному и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите(-7,2)+(-3,5)+10,63=?
Ответить
Русский язык
Дядя Федор нашел Пустой дом и писать Имена существительные в три столба по родам
Ответить
Геометрия
Прошу помогите срочно геометрия (решить задачу)
Ответить
Литература
Какой эпилог в сказке о мёртвой царевне
Ответить
Математика
Теплицы с одним квадратным метрам снимают 30 килограммов огурцов Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице на дву...
Ответить