1.Очень любим мы зимой (по) ходить (по) лесу.2.Елка слишком высока, (до) стает (до)потолка.3.Солнце (по)небу гуляло и(за)тучу(за) бежало.4.Вдруг зайчишка (по) казался,(по) тропинке (в) лес (по) мчался.5.Гуси-лебеди(про) плывают...
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1.Очень любим мы зимой (по) ходить (по) лесу.2.Елка слишком высока, (до) стает (до)потолка.3.Солнце (по)небу гуляло и(за)тучу(за) бежало.4.Вдруг зайчишка (по) казался,(по) тропинке (в) лес (по) мчался.5.Гуси-лебеди(про) плывают (надо)мной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Очень любим мы зимой походить по лесу. 2. Ёлка слишком высока, достаёт до потолка. 3. Солнце по небу гуляло и за тучу забежало. 4. Вдруг зайчишка показался, по тропинке в лес помчался. 5. гуси-лебеди проплывают надо мной. Как понять что надо ставить предлог или приставку? Легко: возьмём 1 предложение Здесь было слово (по) ходить Если бы "по" было предлогом, мы бы могли поставить между ним и глаголом "ходить" любое слово (по) лесу здесь "по" - предлог, т.к. сюда можно поставить любое слово - тёмному, мрачному, утреннему, морозному, красивому, печальному и т.д.
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