Что такое этика( в экономике), и для чего она нужна? помогите пожалуйста, заранее спасибо)
Экономика
Что такое этика( в экономике), и для чего она нужна? помогите пожалуйста, заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этика - одна из форм идеологии, учение о нравственности, её развитии, принципах, нормах и роли в обществе. Этика нам нужна для того, чтобы знать как поступить в трудных ситуациях.
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