Помогите сделать таблицу по географии свойства географической оболочки
География
Помогите сделать таблицу по географии свойства географической оболочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот что я нашла вфцуаывмсаыавпусв кмкпаксуац аме3псвапекпор8м6рпаепва асвноваывапр пнргнв это я просто пишу бред
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 6 кг ячневой крупы и 7 кг овсяной крупы вместе содержится 232 мг витамина РР .сколько витамина Рр содержится в 100 г той и другой крупы в отделон...
Русский язык
Математика
Надо перевезти через речку на трехместных лодках 14 пассажиров.Сколькопассажиро??будет в последней лодке
Обществознание