Какие потребности есть у человека
Обществознание
Какие потребности есть у человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пища,общение,сон Возможно ласка любовь Все что придумалапростииии
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