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Какая жидкость закипает при 80 градусах?
Физика
Какая жидкость закипает при 80 градусах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода. сматря при каком она давлении
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