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Y/0,8=23,4 решите плз
Математика
Y/0,8=23,4 решите плз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У/0,8=23,4 у=23,4*0,8 у=18,72
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