Какой эпилог в сказке о мёртвой царевне
Литература
Какой эпилог в сказке о мёртвой царевне
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Царевна Во имя слова и наречия чужогоЕлисей Мы удальством своим пренебрегли.Зеркальце Эта сказка вольно дышит русским слогом,Царь Старинной речью нашей матушки-земли!Все Ай да Пушкин, сочинитель и поэт! Ай да Пушкин! Пролетело двести лет. Наши души сохранят далёкий свет.Старший богатырь Ай да Пушкин, сочинитель и поэт!Ветер Шальные песни – словно детские игрушки,Чернавка Желают разным вкусам угодить.Месяц Но вот однажды в нашу жизнь приходит Пушкин,Царица-мачеха Чтоб счастью больше никуда не уходить!Все Ай да Пушкин, сочинитель и поэт! Ай да Пушкин! Пролетело двести лет. Наши души сохранят далёкий свет.Солнце Ай да Пушкин, сочинитель и поэт!Все Ай да Пушкин, сочинитель и поэт! Ай да Пушкин! Пролетело двести лет. Наши души сохранят далёкий свет.Ай да Пушкин, сочинитель и поэт!
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