Построить график функции у=-х²+1 при каких значениях х функция принимает положит. ??начения?
Алгебра
Построить график функции у=-х²+1 при каких значениях х функция принимает положит. ??начения?
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