Прочитайе слово.Подберезовик,береза,берез, березка. Запиши слова береза и подпишите к нему однокоренные слова в порядке следующих значений a)маленькая береза: б)часть леса,где растут березы: в)гриб,растущий под березой:

Русский язык
Прочитайе слово.Подберезовик,береза,берез, березка. Запиши слова береза и подпишите к нему однокоренные слова в порядке следующих значений a)маленькая береза: б)часть леса,где растут березы: в)гриб,растущий под березой:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) березка б) березняк в)подберезовик
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