Помогите пожалуйста решить первый, четвёртый и пятый номер. Фото с заданием ниже :)
Алгебра
Помогите пожалуйста решить первый, четвёртый и пятый номер. Фото с заданием ниже :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Если 0 < α < π/2 угол в первой четверти, то 1. ctgα =15/8 2. 1+tg²α =1/cos²α cos²α =1/(1+tg²α) cos²α =1/(1+64/225)=1: 289/225=225/289 cosα = 15/17 3. sin²α = 1 - cos²α sin²α = 1-225/289=64/289 sinα = √64/289 = 8/17 Ответ: ctgα=15/8; cosα= 15/17; sinα = 8/17 Сорри, ток 1 номер, дальше не знаю)
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