Помогите, пожалуйста. :с 1)Найдите значение выражения: 4(1+3х)^2-24х 3у(2х-5)-2х(у+1) 2)На??дите значение выражения: (х^2-25)/(х^2-8х+15) (n^2+2n+1)/(n^2+5n+4) (х^3-1)/(2х^2+х-3) 3)Решите уравнение 5х^2-2х=0
Алгебра
Помогите, пожалуйста. :с 1)Найдите значение выражения: 4(1+3х)^2-24х 3у(2х-5)-2х(у+1) 2)На??дите значение выражения: (х^2-25)/(х^2-8х+15) (n^2+2n+1)/(n^2+5n+4) (х^3-1)/(2х^2+х-3) 3)Решите уравнение 5х^2-2х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а)4(1+3х)^2-24х = 4(1^2+2*1*3х+(3х)^2)-24х = 4(1+6х+(3х)^2)-24х = 4(1+6х+9х^2)-24х = 4+24х+36х^2-24х = 4+0+36х^2 = 4+36х^2 = 36х^2+4 б)3у(2х-5)-2х(у+1) = 3у*2х-3у*5-2х*(у+1) = 6ху-15у-2х*(у+1) = 6ху-15у-2ху-2х = 4ху-15у-2х = 4ху-2х-15у 2. а) (х^2-25)\(х^2-8х+15) = (х+5)(х-5)\х^2-8х+15 = (х+5)(х-5)\х^2-3х-5х+15 = (х+5)(х-5)\х(х-3)-5х+15 = (х+5)(х-5)\х(х-3)-5(х-3) = (х+5)(х-5)\(х-5)(х-3) = х+5\х-3 б) (n^2+2n+1)/(n^2+5n+4) = (n+1)^2/n^2+5n+4 = (n+1)^2/n^2+4n+n+4 = (n+1)^2/n(n+4)+n+4 = (n+1)^2/n(n+4)+1(n+4) = (n+1)^2/(n+1)(n+4) = (n+2)^2-1/n+4 = (n+1)^1/n+4 = n+1/n+4 в)(х^3-1)/(2х^2+х-3) = (х-1)(х^2+х+1^2)/2х^2+х-3 = (х-1)(х^2+х+1)/2х^2+3х-2х-3 = (х-1)(х^2+х+1)/х(2х+3)-1(2х+3) = (х-1)(х^2+ъ+1)/(х-1)(2х+3) = х^2+х+1/2х+3 3. 5х^2-2х=0 { х=0. {х=0. {х=0 5х-2=0. 5х=2. х= 2/5
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