Сравните между собой газообразное твердое состояние вещества. что общего и в чём ??азличия в этих состояниях?
Физика
Сравните между собой газообразное твердое состояние вещества. что общего и в чём ??азличия в этих состояниях?
Ответ(ы):
Гость:
В газообразном состоянии молекулы движутся быстро и хаотично, с большей скоростью происходят хим. реакции.
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