Сравните значения выражений,не вычисляя их значений:634+853 и 734+753; 488*11 и 244*55? помогит??ее

Математика
Сравните значения выражений,не вычисляя их значений:634+853 и 734+753; 488*11 и 244*55? помогит??ее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
634+853 и 734+753 перекидываем у первого выражения сотню от 800 к 600 и получаем 734+753. соответственно эти два выражения равны; 488*11 и 244*55 55 больше 11, поэтому 488*11 < 244*55
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