Среднее арифметическое четырех чисел 9 первые три числа это 5 9 12 чему равно четв??ртое число? очень надо помогите
Алгебра
Среднее арифметическое четырех чисел 9 первые три числа это 5 9 12 чему равно четв??ртое число? очень надо помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 (5+9+12+x)=9 26+x=36, x=36-26, x=10
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