Среднее арифметическое четырех чисел 9 первые три числа это 5 9 12 чему равно четв??ртое число? очень надо помогите

Алгебра

Среднее арифметическое четырех чисел 9 первые три числа это 5 9 12 чему равно четв??ртое число? очень надо помогите

Автор: Гость