Решите с помощью формул сокращённого умножения пожалуйста))

Гость: Гость:

1. a) y²-4y+4+1+4y+4y²= =5y²+5=5(y²+1) b) (7-8x)(8x+7)= 7²-8²х²= =49-64х² v) (a-2)(a²+2a+4)=a^3-2^3= =a^3-8 г) (3a+1)^3=27a^3+27a²+9a+1 значок ^ обозначает в степени 2. a) 6²a²+2*6a+1=(6a+1)² b) 10²х²-7²y²=(10x-7y)(10x+7y) v) 5^3x^3-2^3y^3= =(5x-2y)(25х²+10xy+4y²) г) (y^4-y^3)+(y-1)=y^3(y-1)+(y-1)=(y-1)(y^3+1) 3. a) в числителе (58-22)(58+22)=36*80 в знаменателе (49-31)(49+31)=18*80 80 сокращаем =38/18=2 б) в числителе (41-11)² в знаменателе 35(47-32) 30²/35*15=900/525=1 5/7 ( одна целая пять седьмых) 4. а) 7²y²-2²=0 7²y²=2², избавляемся от квадрата, 7y=2, y=2/7 b) 25х²+20x+4-9х²-30x-25=0 16х²-10x-21=0 D=100+1344=1444=38² x1=(10-38)/32= -0.875 x2=(10+38)/32=1.5