Помогите пожалуйста,вообще не понимаю английский((
Английский язык
Помогите пожалуйста,вообще не понимаю английский((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Have are has the second the coldest more interesting are was was founded badly enough milk is going - much elder anything in front of ---
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В магазине было 800 коробок с карандашами в первый день продали 2 пятых этого количества во второй день три восьмых этого количества А на третий де...
Математика
В куске было 10 3/4 м материи.На платья израсходовали 8 1/2 м.Сколько метров материи ос??алось в куске?
Геометрия