В магазине было 800 коробок с карандашами в первый день продали 2 пятых этого количества во второй день три восьмых этого количества А на третий день на 150 коробок меньше чем во второй сколько коробок с карандашами осталось в ...

Математика

В магазине было 800 коробок с карандашами в первый день продали 2 пятых этого количества во второй день три восьмых этого количества А на третий день на 150 коробок меньше чем во второй сколько коробок с карандашами осталось в магазине

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