В магазине было 800 коробок с карандашами в первый день продали 2 пятых этого количества во второй день три восьмых этого количества А на третий день на 150 коробок меньше чем во второй сколько коробок с карандашами осталось в ...
Математика
В магазине было 800 коробок с карандашами в первый день продали 2 пятых этого количества во второй день три восьмых этого количества А на третий день на 150 коробок меньше чем во второй сколько коробок с карандашами осталось в магазине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)800:5*2=320 2)800:8*3=300 3)300-150=150 4)800-(320+300+150)=30 ответ: 30 коробок.
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