Температурный режим полуострова калифорния
География
Температурный режим полуострова калифорния
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Калифорния: ср. т. июля- +16 гр. ср. т. января- +16 гр
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