Велосипедист ехал со скоростью 5м.с мотоциклист со скоростью 12м.с расстояние 140 м через сколько секунд мотациклист догонит велосипедиста

Математика
Велосипедист ехал со скоростью 5м.с мотоциклист со скоростью 12м.с расстояние 140 м через сколько секунд мотациклист догонит велосипедиста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-5 = 7 км/час  разница скоростей 140 : 7 =20 сек
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