Велосипедист ехал со скоростью 5м.с мотоциклист со скоростью 12м.с расстояние 140 м через сколько секунд мотациклист догонит велосипедиста

Математика

Велосипедист ехал со скоростью 5м.с мотоциклист со скоростью 12м.с расстояние 140 м через сколько секунд мотациклист догонит велосипедиста

Автор: Гость