Написать сочинение. О книге Шекспира Ромео и Джульета

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Шекспир "Ромео и Джульетта" - сочинение "Вечные проблемы в трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»" Произведения, написанные великим английским драматургом Уильямом Шекспиром, известны читателям всего мира. И знают их не только по книгам, но и по фильмам, театральным постановкам. «Ромео и Джульетта» — одна из наиболее известных трагедий Шекспира, потому что в ней затрагиваются вопросы и проблемы, которые близки людям разных эпох. Один из них — о любви. Нет человека, которому это чувство было бы незнакомо, но что это такое — не рискнет объяснить никто. Ясно одно — это чувство никогда не спрашивает человека, прежде чем возникнуть, даже если приносит с собой уйму проблем, как это произошло, например, с юными героями трагедии Шекспира. Да, вместе с огромным счастьем любовь одарила Ромео и Джульетту сомнениями и страхом, потому что была связана с неразрешимыми противоречиями: влюбленные должны были быть кровными врагами. Так за них решила традиция, по которой две самых уважаемых семьи Вероны вели жестокую вражду. Казалось, никто и ничто не в силах разрешить эту проблему: ни потери родных и близких, ни запреты и штрафы властей. И никто не предполагал, что примирить врагов сможет любовь самых младших членов семейств и, к сожалению, их смерть. Автор называет историю любви Ромео и Джульетты «самой печальной повестью на свете». Смерть героев спасла, на мой взгляд, еще ого жизней их сестер и братьев, замешанных в «междоусобных боях». В этой смерти я вижу трагедию и торжество любви героев. Стремление быть вместе в радости и беде сделало Ромео и Джульетту неразлучными, хоть и после смерти. Так печально разрешились «вечные вопросы», терзавшие Монтекки и Капулетти на протяжении долгих лет.