В чём различие мхов папоротников хвощей и плаунов (15 балов)

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Отличие плаунов от хвощей: у хвощей сильно редуцированы листья; у хвощей имеется корневище, а не просто корни; стебли хвощей имеют членистое строение, эпидермис хвощей пропитан кремнеземом. Главное отличие папоротников от моховидных является то, что у мхов в жизненном цикле преобладает гаметофит, а у папоротников-спорофит. У мхов нет настоящих корней, у папоротник имеется корневище. У папоротников листья в виде вай, у мхов мелкие узкие листочки.