Найти количество натуральных целых чисел, не превышающих 100 и кратных 5

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Найти количество натуральных целых чисел, не превышающих 100 и кратных 5
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100 div 5 = 20 __________________________________________
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