Решите примеры!очень надо!!!!!!5класс

Гость: Гость:

1) 2 3/5:6 1/15+1 1/14-1 39/73*(5 5/7-5 1/16)=-8 121/146 а) 2 3/5:6 1/15=13/5:91/15=13/5*15/91=3/7 б) 5 5/7-5 1/16=5 80/112- 5 7/112=5 73/112 в) 1 39/73* 5 73/112=112/73*633/112=633/73=8 49/73 г) 3/7+ 1 1/14-8 49/73=6/14+ 1 1/14-8 49/73=1 7/14-8 49/73= =1 1/2 - 8 49/73= 1 73/146-8 98/146=219/146-8 98/146=-8 121/146 2) (1 8/13*13/42+5 5/7:8/21):(8 1/8+3 1/2)=1 643/1953 а) 1 8/13*13/42=19/13*13/42=19/42 б) 5 5/7:8/21=40/7:8/21=40/7*21/8=15 в) 19/42+15=15 19/42 г) 8 1/8+3 1/2=8 1/8+3 4/8=11 5/8 д) 15 19/42:11 5/8=649/42:93/8=649/42*8/93=2596/1953=1 643/1953