У холі триповерхового готелю висить таблиця з номерами усіх кімнат: "Перший повер??: 101-110 і 123-133; Другий поверх: 202-241; Третій поверх: 300-333". Скільки кімнат у цьому готелі ??? Срочно поможіть
Математика
У холі триповерхового готелю висить таблиця з номерами усіх кімнат: "Перший повер??: 101-110 і 123-133; Другий поверх: 202-241; Третій поверх: 300-333". Скільки кімнат у цьому готелі ??? Срочно поможіть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На першому 21 кiмната На другому 40 На третьому 34 А взагалом 95 кiмнат
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