Доклад про любую страну северной америки

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Канада - крупнейшая по территории страна зарубежного мира. Занимает без малого 10 млн. кв. км, или 1/12 земной суши, омывается тремя океанами, имеет самую протяженную в мире береговую линию общей длиной в 244 тыс. км (включая острова). Ее почти 9 000 - километровая граница с США считается самой длинной неохраняемой границей в мире, а "граница" с Россией - самой короткой, поскольку представляет собой математическую точку - Северный полюс, где сходятся границы полярных секторов двух стран. Тем не менее Канада и Россия рассматривают друг друга как соседей, и полюс не единственная точка, где сходятся их интересы. По природно-климатическим особенностям эти две страны чрезвычайно похожи друг на друга; во многом схожа и структура их национальной экономики как результат сходной истории освоения и заселения огромных территорий обеих стран. Канада - вторая по величине страна в мире после России. Северные окраины ее лежат далеко за Полярным кругом, но большая часть населения живет в южных районах Канады, граничащих с Соединенными Штатами Америки. Государство состоит из д10 провинций и двух территорий (административных единиц, не имеющих прав провинции). Жизнь рыбацких поселков, расположенных вдоль Атлантического побережья, резко отличается от жизни таких крупных канадских городов, как, например, франкоязычный Монреаль. Огромные площади центральных равнин страны распаханы. Вдоль берегов Тихого океана тянутся лесные массивы. В прошлом Канада была аграрной страной. Сельское хозяйство по-прежнему имеет большое значение для ее экономики, но в наши дни Канада является еще и высокоразвитой индустриальной страной, которая производит самые разные промышленные товары. Название "Канада" происходит, вероятно, от слова "капала", означающего на языке - американских индейцев "деревня" или "община". И действительно, страна стала собранием разных общин. Среди канадцев много людей английского и французского происхождения, и страна официально считается двуязычной (то есть все ее жители говорят и пишут на английском и французском). В Канаде живут также европейцы, азиаты и коренные американцы, в том числе эскимосы. Канада входит в семерку индустриально развитых стран мира. По абсолютному объему валового национального продукта занимает седьмое место в мире. Канада - крупнейший производитель никеля, цинка, асбеста, калийных солей и газетной бумаги. Входит в первую тройку стран по производству золота, серебра, урана, молибдена, титана, гипса, серы, кобальта, свинца. Является крупным экспортером пшеницы, лесоматериалов, железной руды, меди, природного газа, электроэнергии, многих видов машин и оборудования, вплоть до космических средств связи и ядерных реакторов. Согласно комплексной многофакторной оценке, впервые проведенной экспертами ООН в 1992 г., Канада устойчиво занимает первое место в мире по "качеству жизни". Площадь - 9 970 610 кв.км Столица - Оттава. Высшая точка - гора Логан (5951м) Государственные языки - английский, французскийОсновная религия – христианство Денежная единица - канадский доллар.Основные статьи экспорта - автомобили, нефть, алюминий, лесоматериалы, пшеница.Форма правления - федеративная конституционная монархия Экономико-географическое положение. Канада занимает значительную часть Североамериканского континента и выходит к трем океанам - Атлантическому, Тихому и Северному Ледовитому. По общей длине береговой линии она опережает все другие страны мира. На суше Канада граничит лишь с одним государством - США. Она имеет морские границы с территорией Дании и Гренландией и с арктическим сектором России. Наличие на юге и северо-западе сухопутных границ с США - самым экономически развитым государством мира - обусловило сильную зависимость Канады от соседней страны. Выход Канады к Тихому и Атлантическому океанам содействует активной ее роли в международных организациях этих регионов.