Какой груз может поднять большой поршень гидравлического пресса, если его площад?? в 25 раз больше площади малого поршня, на который действует сила 120 Н?
Физика
Какой груз может поднять большой поршень гидравлического пресса, если его площад?? в 25 раз больше площади малого поршня, на который действует сила 120 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F₁S₂=F₂S₁ по условию S₂=25S₁ F₂=F₁S₂/S₁ =F₁25S1/S₁ =25F₁ F₂=120*25 =3000H а масса F=mg отсюда m=F/g = 3000/10=300кг ответ 300кг
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