Какой груз может поднять большой поршень гидравлического пресса, если его площад?? в 25 раз больше площади малого поршня, на который действует сила 120 Н?

Физика

Какой груз может поднять большой поршень гидравлического пресса, если его площад?? в 25 раз больше площади малого поршня, на который действует сила 120 Н?

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