Краткий рассказ про супергероя на английском языке с переводом

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Краткий рассказ про супергероя на английском языке с переводом
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Гость:
In my room, you can not throw things
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