Просклонять слова во множественном числе двери и коты
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Просклонять слова во множественном числе двери и коты
Ответ(ы) на вопрос:
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Именительный - кошки и стулья Родительный - кошек и стульев Дательный - кошкам и стульям Винительный - кошек и стулья Творительный - кошками и стульями Предложный - (о) кошках и (о) стульях
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