Просклонять слова во множественном числе двери и коты

Русский язык
Просклонять слова во множественном числе двери и коты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный - кошки и стулья Родительный - кошек и стульев Дательный - кошкам и стульям Винительный - кошек и стулья Творительный - кошками и стульями Предложный - (о) кошках и (о) стульях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Доклад про любую страну северной америки
Ответить
Английский язык
Краткий рассказ про супергероя на английском языке с переводом
Ответить
Математика
Люди что-то не доходит вобще помогите решить 12 умножить на x=0,24
Ответить
Физика
Какой груз может поднять большой поршень гидравлического пресса, если его площад?? в 25 раз больше площади малого поршня, на который действует сила...
Ответить
Математика
7ч78мин+6ч89мин вычислить
Ответить