В саду собрали 600 кг яблок и груш. Яблок собрали в 2 раза больше чем груш.Собранные яблоки высушили.Сколько получилось сушённых яблок если из 5 кг свежих яблок получается 2 кг сушённых?
Математика
В саду собрали 600 кг яблок и груш. Яблок собрали в 2 раза больше чем груш.Собранные яблоки высушили.Сколько получилось сушённых яблок если из 5 кг свежих яблок получается 2 кг сушённых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600:(2+1)=200(кг) груш 200*2=400(кг) яблок 400:5*2=160(кг) сушеных яблок
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