В саду собрали 600 кг яблок и груш. Яблок собрали в 2 раза больше чем груш.Собранные яблоки высушили.Сколько получилось сушённых яблок если из 5 кг свежих яблок получается 2 кг сушённых?

Математика

В саду собрали 600 кг яблок и груш. Яблок собрали в 2 раза больше чем груш.Собранные яблоки высушили.Сколько получилось сушённых яблок если из 5 кг свежих яблок получается 2 кг сушённых?

Автор: Гость