.Как можно сказать про человека, который бежит, мчится очень быстро? Из предложенн??х вариантов выбери верные: 1) сломя голову, 2) во все лопатки, 3) без задних ног, 4) засучив рукава, 5) во весь опор, 6) как угорелый
Литература
.Как можно сказать про человека, который бежит, мчится очень быстро? Из предложенн??х вариантов выбери верные: 1) сломя голову, 2) во все лопатки, 3) без задних ног, 4) засучив рукава, 5) во весь опор, 6) как угорелый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 6. я думаю так. Так как во все лопатки такого вообще нет, а остальное просто не идет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы