.Как можно сказать про человека, который бежит, мчится очень быстро? Из предложенн??х вариантов выбери верные: 1) сломя голову, 2) во все лопатки, 3) без задних ног, 4) засучив рукава, 5) во весь опор, 6) как угорелый

Литература

.Как можно сказать про человека, который бежит, мчится очень быстро? Из предложенн??х вариантов выбери верные: 1) сломя голову, 2) во все лопатки, 3) без задних ног, 4) засучив рукава, 5) во весь опор, 6) как угорелый

Автор: Гость