Помогите пожалуйста 184 сколько цифр может быть в записях плиз умоляю помогите !!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Помогите пожалуйста 184 сколько цифр может быть в записях плиз умоляю помогите !!!!!!!!!!!!!!!!
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1)111      2)232 ВОттт надеюсь поймешь 
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