Сочинение на тему: мне поручили роль (12 месяцев)

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Сочинение В сказке Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать месяцев» я выбираю роль учителя королевы, потому что это положительный герой пьесы. Учитель королевы – профессор арифметики и чистописания. Он не главный персонаж пьесы, но это очень важная роль не только в сказке, но и в жизни любого человека. Ведь учитель не только дает нам необходимые знания для жизни, но и учит быть добрыми и справедливыми. В сказке учитель седобородый, с седыми волосами. Одет он в длинную черную мантию и в докторский причудливый колпак с кистью. Учитель обучает королеву арифметике и чистописанию. Во время урока королева ленится, не хочет ни писать, ни считать. Учителю приходиться терпеть все капризы королевы, чтобы его не выгнали из дворца. Он спокойно и ласково объясняет урок не повышая голоса. Прошлую жизнь учителя я представляю себе полную лишений и трудностей. Учитель много учился, голодал, много работал и прославился тем, что написал очень много умных и хороших книг. Затем его пригласили работать во дворец, обучать капризную королеву. Профессор очень добрый, воспитанный, поэтому у него хорошие отношения со всеми окружающими во дворце. Он не только обучает, но и воспитывает королеву. Учитель не побоялся возразить ей, когда королева совершила очень грубую ошибку, решив судьбу человека, написала «Казнить» вместо «Помиловать», потому что это слово короче. Также, когда она захотела, чтобы перед новым годом расцвели подснежники. Профессор сказал, что невозможно изменить законы природы, когда королеве захочется, в январе не наступит апрель. Если бы мне поручили эту роль, то я бы постарался быть похожим на старого учителя: медленно ходил, улыбался, терпеливо объясняя урок королеве.