За каждый час Первая труба наполняет одну шестую часть а 2 1/6 часть бака какую част?? бака наполняет обе трубы за 1 час За сколько часов они наполнят весь бак

Математика

За каждый час Первая труба наполняет одну шестую часть а 2 1/6 часть бака какую част?? бака наполняет обе трубы за 1 час За сколько часов они наполнят весь бак

Автор: Гость