За каждый час Первая труба наполняет одну шестую часть а 2 1/6 часть бака какую част?? бака наполняет обе трубы за 1 час За сколько часов они наполнят весь бак
Математика
За каждый час Первая труба наполняет одну шестую часть а 2 1/6 часть бака какую част?? бака наполняет обе трубы за 1 час За сколько часов они наполнят весь бак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение : 1) 820умножаем на 3=2460 литров наполняет первая труба. 2) 790умножаем на 3=2370 литров наполняет вторая труба. Ответ: 2460-2370=90 литров в минуту пропускает вторая труба.
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