СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Рабочий сделал за 10 дней 280 деталей.Сколько деталей сделает рабочий за 25 дней,если каждый день он будет изготовлять на 4 детали больше?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.И РЕШИТЬ.

Математика

СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Рабочий сделал за 10 дней 280 деталей.Сколько деталей сделает рабочий за 25 дней,если каждый день он будет изготовлять на 4 детали больше?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.И РЕШИТЬ.

Автор: Гость