СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Рабочий сделал за 10 дней 280 деталей.Сколько деталей сделает рабочий за 25 дней,если каждый день он будет изготовлять на 4 детали больше?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.И РЕШИТЬ.
Математика
СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Рабочий сделал за 10 дней 280 деталей.Сколько деталей сделает рабочий за 25 дней,если каждый день он будет изготовлять на 4 детали больше?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.И РЕШИТЬ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280:10=28дет за день 28+4=32дет 25х32=800дет
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