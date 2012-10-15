Помогите пожалуйста!Сообщение о смелом человеке!

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15.10.2012, в Розуэлл (штат Нью-Мексико) австриец Феликс Баумгартнер официально стал первым в мире человеком, скорость которого в свободном падении превысила скорость звука. В ходе прыжка 43-летний Баумгартнер установил два мировых рекорда - по высоте (39,45 км), с которой был совершен прыжок, а также по скорости свободного падения, которая составила 1342 км/ч, что в 1,24 раза превышает скорость звука. Непосредственная подготовка к этому прыжку вместе с подъемом на заданную высоту заняла более 2,5 часов, а в свободном падении Феликс провел 4 минуты 20 секунд, после чего у него раскрылся парашют, и он успешно приземлился. Как рассказал журналистам сам Феликс Баумгартнер, во время прыжка он не думал о достижении рекордов: "Хотелось вернуться на Землю, увидеть девушку, родителей". "Иногда нужно подняться очень высоко, чтобы осознать, насколько ты сам незначителен", - добавил он.Больше всего Феликс Баумгартнер волновался, выходя из капсулы: "Когда выходишь, не чувствуешь воздух, не понимаешь, что происходит, и надо отрегулировать давление, иначе - умрешь, - рассказал он. - Ужасно неприятно". Своими смелыми поступками человек показывает, что пределов человеческим возможностям нет, как нет границ и его храбрости. Поэтому и расскажем о самых смелых представителях человечества, которые переступили себя и свои страхи.